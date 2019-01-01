eTXT Проверка уникальности

Сегодняшний выпуск рассылки полностью посвящен популярной программе для проверки уникальности текстов - "eTXT Проверка уникальности". Мы составили рассылку таким образом, чтобы вы получили ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с программой и ее версиями: онлайн и серверной.

Почему результаты проверки на уникальность могут отличаться, или как работает "eTXT Проверка уникальности"?

Возможно, Вы замечали, что результаты проверки на плагиат разными сервисами, в том числе и "eTXT Проверка уникальности", могут отличаться. Иногда совпадение близко к отметке в 100%, а иногда менее 50%. Так в чём же дело и почему так происходит? Давайте разберёмся.

Для начала поймём, что такое "eTXT Проверка уникальности", для чего он нужен и как он работает. Программа "eTXT Проверка уникальности" сравнивает введённый вами текст с материалами, находящимися в свободном доступе в сети интернет, используя поисковые машины Google, Яндекс и т.п. Т.е. по сути, он сам является поисковиком. От количества совпадений вашего текста с найденным на просторах "глобальной паутины" и будет зависеть заветные проценты уникальности.

Поиск дубликатов в программе идёт по алгоритму шинглов. Шингл - это фраза, состоящая из последовательно стоящих слов. Весь текст разбивается на такие фразы, после чего происходит сверка на уникальность этих выборок с найденными в интернете. Чем меньше шингл (количество слов в фразе), тем точнее будет результат. Но нужно понимать, что если вы выставили в настройках размер шингла равный трём, и в тексте будете использовать устойчивые словосочетания, например, "Ты мне нравишься", то уникальность текста (из-за большого количества совпадений в интернете) не будет высокой.

После того, как программа разбила текст на шинглы, она делает запросы в поисковые системы (Google, Яндекс и т.п.). Ещё одним фактором, влияющим на итоговый результат проверки, является настройка этих запросов. Где-то используется такой параметр как "размер фразы", а в "eTXT Проверка уникальности" это "Число выборок". Выборка - это небольшой "кусок" исходного текста, который будет отправлен в качестве запроса поисковику. Данная выдача поисковика затем анализируется программой (скачиваются страницы по ссылкам из этой выдачи и сравниваются с исходным текстом). Чем больше выборка, тем больше запросов к поисковикам, тем больше сравнений со страницами из интернета, тем качественней проверка.

Следующим параметром, отвечающим за проверку, является время отклика интернет-страницы. Если скорость соединения очень маленькая или страница сильно перегружена, то "eTXT Проверка уникальности" может пропустить и не загрузить для сравнения эту страницу. Что может привести к увеличению уровня уникальности, т.к. есть вероятность, что на данном ресурсе будет находится схожий текст с проверяемым. Поэтому, если у вас не высокая скорость подключения к интернету, увеличьте в настройках таймаут отклика страницы.

Важным фактором корректного результата могут быть ошибки обработки запросов программой. Ниже указали некоторые и методы их устранения.

Ошибка 500 (Внутренняя ошибка сервера). От вас тут ничего не зависит. Исправить нельзя.

Ошибка 400 (Неверный запрос). Данная ошибка может возникнуть из-за перегруженности вашего компьютера, тогда запросы попросту не успевают обрабатываться.

Ошибка 503 (Сервис временно недоступен). Может возникнуть из-за неполадок со стороны запрашиваемого ресурса, от вас ничего не зависит. Так же может возникнуть по причине открытия в браузере большого количества вкладок.

Также разные показания уникальности одного и того же текста дает метод сравнения шинглов (сравнение подряд идущих фраз). Алгоритм данного метода является общепринятым, поэтому разные программы при сравнении двух текстов этим методом будут давать примерно одинаковый результат.

А вот с методом проверки на рерайт (когда идет учет словоформ, учитываются перестановки слов) уже другая история, единого алгоритма нет, поэтому и результаты могут отличаться довольно сильно.

Как проверить текст программой "eTXT Проверка уникальности"?

Первым делом, Вам необходимо скачать "eTXT Проверка уникальности"

После установки и запуска программы, вы увидите рабочее окно программы.

Чтобы сделать проверку уникальности, необходимо вставить текст в окно "Редактора" (1), за этим, следует нажать "Проверить уникальность" (2) и ждать результата проверки в поле "Журнал" (3). В процессе проверки могут появляться капчи, которые необходимо вводить для продолжения процесса проверки.

В процессе проверки программа регулярно требует ввода капчи, которую необходимо расшифровывать для продолжения работы. Капчу отключить невозможно — это защита поисковых систем. Но можно использовать сервисы антикапчи, например «Рукапча», и освободить себя от лишней работы.

Не забывайте, что в программе присутствует большое количество настроек. Попасть в них можно через "Операции" -> "Настройки". Есть возможность сделать индивидуальные настройки.

После проверки видно, какие фрагменты текста являются не уникальными. Они подсвечиваются цветом в поле "Редактор". А в поле "Журнал" указаны источники заимствования.

Так же можно заметить, что в поле 3 слева от "Найдено ..% совпадений" видны аббревиатуры: Qi, Go, Bi и т.д. - они указывают, из какого поисковика были взяты эти данные.

Ya - Yandex.ru , Go - Google.com, Ra - Rambler, Bi - Bing, Qi - Qip.ru, Ni - Nigma.ru, Yah - Yahoo.com

Выбрать поисковые системы, участвующие в оценке текста, можно в настройках:

Бывает и такое, что вместо URL-адреса в поле "Журнал", может появится строка с кодом ошибки (500, 400 и т.д.). Что это означает, можно посмотреть чуть выше. Стоит так же упомянуть, что иногда страница реально уже не существует, но до сих пор находится в индексе поисковика и программа ссылается на неё при выдаче результата. К примеру, она была удалена отдельно или исчез весь сайт целиком. Это происходит оттого, что все заиндексированные страницы сайтов хранятся в кэше поисковика. Именно поэтому программа будет продолжать ссылаться на найденную страницу, пока поисковики не обновят свой кэш. И даже в этом случае текст не будет считаться уникальным. Роботы поисковых систем знают, что этот материал уже был когда-то написан, несмотря на то, что страницы с таким текстом больше нет.

Пакетная проверка

Программа предоставляет возможность проверки нескольких текстов одновременно. Выберите соответствующий раздел в меню программы сверху, “Операции” ->”Пакетная проверка”

В открывшемся окне выберите директорию, в которой находят файлы (1), после этого воспользуйтесь одним из методов проверки: "Проверить уникальность" - проверка будет проходить по Вашим заданным параметрам, "Глубокая проверка" и "Экспресс проверка".

Если вы хотите сделать проверку с файлами, хранящимися у вас на компьютере, нажмите "Локальная проверка" (3), укажите директорию в которой будет идти поиск и нажмите на одну из кнопок в поле (2).

Также, у Вас есть возможность отсортировать файлы по разным папкам, в зависимости от уровня уникальности, полученной в результате проверки. Для доступа к этой функции кликните по "Показать дополнительные опции", и сделайте настройку необходимых параметров, не забыв указать директории (4).

Проверка сайта на уникальность

Проверьте каждую страницу своего сайта всего за несколько кликов мышкой. "eTXT Проверка уникальности" даёт возможность проверить уникальность материала хоть на одной странице, хоть на всём сайте. Прямой доступ к данному функционалу можно получить, открыв "Операции" -> "Проверка сайта". Далее перед вами откроется следующее окно:

В поле 1 необходимо вставить страницу сайта, которую хотите проверить. Далее вам нужно решить, сколько страниц с данного сайта будете проверяться программой. Для этого в поле 5 выставьте желаемое число. Следующим этапом жмём на ссылку "Закачать", и страницы сайта выведутся в поле программы. Благодаря сортировке (6), упрощается работа с этим списком страниц. Вы можете посмотреть, какие страницы были загружены с ошибкой и удалить их из списка. После этого смело выбирайте метод проверки, предложенный "eTXT Проверка уникальности" (3). Если у вас несколько сайтов, нуждающихся в проверке, можете воспользоваться пакетной загрузкой прямо из файла, выбрав его в поле 4.

SEO-сервис

"eTXT Проверка уникальности" умеет не только проверять уникальность текстов и изображений, но и способна делать небольшой аудит вашего сайта. Откройте "Операции" -> "SEO-сервис"

В пункте "Задать адреса" (1) укажите сайты, информацию о которых вы хотите получить

Во вкладке "Задать параметры" (2), укажите, что именно вас интересует, выбрав из следующего списка параметров:

Далее нажмите "Запустить" (3).

После проверки есть возможность сохранить полученные результаты. Для этого нажмите "Сохранить" в правом верхнем углу окна "SEO-сервиса" и выберите место.

Сравнение текстов

Часто бывает, что необходимо сравнить два текста между собой. Такая функция тоже присутствует в "eTXT Проверка уникальности".

Откройте "Операции" -> "Сравнение текстов". В поле 1 вставьте исходный текст, а в поле 2 - текст для сравнения.

После проверки совпадающие фразы будут подсвечены.

Проверка изображений

Так как на бирже существует магазин уникальных фотографий, и вопрос проверки их на уникальность стоит очень остро, мы добавили в "eTXT Проверка уникальности" такую функцию. Чтобы перейти в окно проверки, выберите "Операции" -> "Уникальность изображения".

Поиск похожего фото в интернете начнётся автоматически после того, как вы выберете изображение.

В левом окне (1) выводится исходное изображение, а в правом (2) - найденное в интернете. В пояснениях вы всегда сможете увидеть ссылку на страницу, где располагается дубликат, и ссылку на фото.

Автосохранение в программе

Если вы случайно закрыли окно программы и не успели посмотреть результат проверки, не беда. В "eTXT Проверка уникальности" предусмотрено автоматическое сохранение последних сессий вашей работы. Вашу историю вы можете посмотреть через "Файл" -> "Автосохраниения". Выберите сессию, нажмите на неё и она сразу откроется в окне вашего браузера.

Также вы можете выбрать, сколько отчётов будет автоматически сохраняться, для этого выставьте желаемое количество в настройках во вкладке "Отчёт"

Отличие системной версии "eTXT Проверка уникальности" от online-проверки и что такое "Выделенный сервер "eTXT Проверка уникальности":

"eTXT Проверка уникальности" "eTXT Проверка уникальности" online Необходимость устанавливать на ПК Да Нет. Возможно использовать с любого мобильного устройства Возможность бесплатной проверки Без ограничений Бесплатная проверка возможна для пользователей с рейтингом выше 20. Возможно сделать несколько бесплатных проверок текста (чем выше рейтинг, тем больше проверок), не превышающих 5000 символов каждый. Стоимость платной проверки составляет 1.5 рубля за 1000 символов с пробелами. Пакетная проверка всех файлов из папки Есть Нет Зависит от скорости интернета и работы компьютера Да Нет История проверок хранится на сервере Нет Да Возможность выставить индивидуальные настройки проверки Да Нет Не боится блокировки поисковыми системами Нет Да Необходимость ввода капчи Есть Нет Проверка всего сайта на уникальность Есть Нет SEO-сервис Есть Нет Сравнение двух текстов между собой Есть Нет Проверка изображений на уникальность Есть Нет Необходимо иметь аккаунт на бирже Нет Да

Выделенный сервер "eTXT Проверка уникальности".

Если вам необходимо проверять большие объёмы материалов, мы можем предоставить вам отдельный сервер "eTXT Проверка уникальности". Работа с сервером происходит через интерфейс API. Стоимость аренды составляет всего 3000 рублей в месяц, при этом ваши материалы всегда будут проверяться первыми на выделенном сервере. Ответы на все вопросы вы можете найти в FAQ, в разделе "eTXT Проверка уникальности", обсудить на форуме или написать в “Обратную связь”

Видеоролики

Программой уже воспользовалась не одна тысяча человек. В интернете появляются видеоуроки, показывающие, как с ней работать. Мы сделали подборку таких видео и делимся ими с вами. Надеемся, они помогут

http://www.youtube.com/watch?v=qs1KIJ0dn6Y

Автор - Пётр Куприянов

http://www.youtube.com/watch?v=t8CX23tBEn8

Автор - Павел Шуть